Энергетики «Россети Урал» восстановили более 4 км электросетей в поселке Сосьва

В практически уничтоженном от пожара свердловском поселке Сосьва энергетики «Россети Урал» восстановили более 4 км электросетей, сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, восстановление проходило почти в круглосуточном режиме. Были заменены поврежденные опоры, выполнен монтаж и регулировка провода. Также поэтапно будет построена новая распределительная электросетевая инфраструктура для уцелевших от огня домов и нового 60-ти квартирного здания, которое будет построено по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, пожар в Сосьве начался днем 25 апреля из-за нарушения требований безопасности при обработке древесины. В результате пожара скончались два человека, а дома потеряли более 600 жителей. Огонь был локализован примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать вечером 27 апреля. Свердловские власти пообещали восстановить поселок.

Полина Хабарова

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