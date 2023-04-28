Трамп: Клинтон больше не «продажная», только Байден

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает «продажной» экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Она проиграла ему на выборах президента в 2016 году, тогда господин Трамп неоднократно называл ее «продажной». Теперь он намерен называть так президента США Джо Байдена.

«Я отзываю эпитет "продажная" у Хилари Клинтон. Я дам ей новое имя — может быть, "милая Хилари" или "красивая Хилари", но я собираюсь отказаться от слова "продажная", чтобы мы могли использовать его по отношению к Джо Байдену, потому что отныне он будет известен как "продажный Джо Байден"»,— сказал Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Манчестере (цитата по Fox News).

4 апреля окружной судья Манхэттена предъявил обвинения господину Трампу. Его заподозрили в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Конечной целью, как считает прокуратура, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах в 2016-м. Сам экс-президент назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы».

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп побывал в роли арестанта».

Лаура Кеффер