Основатель «Фосагро» Гурьев рассказал Путину, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

Президент России Владимир Путин встретился с основателем компании «Фосагро», главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. В ходе встречи господин Гурьев сообщил, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Андрей Гурьев во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Андрей Гурьев во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«За последние десять лет мы нарастили производство на 40% — до 55 миллионов тонн — всех видов удобрений. Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая»,— отметил Андрей Гурьев (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил, что Россия за последние десять лет стала одной из ведущих стран по производству удобрений и на данный момент полностью обеспечивает собственные потребности.

В январе британская газета Financial Times сообщила, что, несмотря на снижение объемов продаж и экспортные санкции, за первые десять месяцев 2022 года поставки удобрений принесли российскому бюджету $16,7 млрд (на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года при падении продаж на 10%).

Александр Кислов