13-я партия матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону завершилась ничьей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с соперником из Китая Дин Лижэнем в 13-й партии матча за шахматную корону. Встреча проходила в Астане и завершилась после 39-го хода. Счет после 13 партий равный — 6,5:6,5. Ян Непомнящий играл белыми фигурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 13-я партия матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону

Фото: Stev Bonhage / FIDE 13-я партия матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону

Фото: Stev Bonhage / FIDE

14-я партия состоится 29 апреля. Она станет заключительной. Ян Непомнящий сыграет черными фигурами. Победителем станет шахматист, набравший 7,5 очка.

Яну Непомнящему 32 года. Он дважды завоевал титул чемпиона России (2010, 2020) и столько же раз побеждал на командном чемпионате мира (2013, 2019). В 2010 году россиянин стал чемпионом Европы. В 2021 году в борьбе за звание чемпиона мира Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Его сопернику Дин Лижэню 30 лет. Он выиграл Grand Chess Tour 2019 года и трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012).

Вчера, 26 апреля, Дин Лижэнь в третий раз догнал российского гроссмейстера, выиграв у него белыми 12-ю партию. Она завершилась на 38-м ходу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китаец выбрал правильную систему».

Милена Костерева