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Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами проиграл сопернику из Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за шахматную корону. Партия завершилась на 38-м ходу. Счет после 12 партий стал равным — 6:6.

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Ян Непомнящий

Фото: Stev Bonhage / FIDE

13-я партия состоится завтра, 27 апреля. Ян Непомнящий сыграет белыми. Всего в матче за титул чемпиона мира запланировано 14 партий. Для досрочной победы один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка (за победу начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка).

Яну Непомнящему 32 года. Он дважды был чемпионом России (2010, 2020) и столько же раз побеждал на командном чемпионате мира (2013, 2019), становился чемпионом Европы (2010). В 2021 году в борьбе за звание чемпиона мира Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Дин Лижэню 30 лет. Он выиграл Grand Chess Tour 2019 года и трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012).

Григорий Лейба

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