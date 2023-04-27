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Коммерсантъ FM
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Politico: за ВСУ воюет 150–200 чеченцев

Издание Politico выпустило материал о чеченцах, воюющих на стороне Украины. По оценке издания, за ВСУ воюет от 150 до 200 уроженцев Чечни. В основном это сыновья и внуки боевиков, принимавших участие в Первой или Второй чеченских войнах и эмигрировавших после их окончания. Чеченские бойцы в том числе участвуют в боях за Бахмут.

Как пишет издание, в составе ВСУ действуют три чеченских подразделения: батальон Джохара Дудаева, названный в честь первого постсоветского президента Чеченской Республики, батальон шейха Мансура и некий секретный батальон, который работает с украинской военной разведкой. Его участники одеты в черное и, как утверждает Politico, «даже в безопасных пределах Киева передвигаются с оружием и в балаклавах».

Иностранные добровольцы, опрошенные изданием, сходятся во мнении, что чеченцы являются одними из самых идеологически мотивированных участников конфликта, как и 200 белорусских националистов, сражающихся за Украину. Они сильно отличаются от большинства западных и латиноамериканских наемников, которые, как правило, приходят из-за денег. В отличие от других иностранных формирований, чеченские добровольцы не входят в состав украинского международного легиона, не получают зарплату и должны вооружаться сами.

Два чеченца, воющих на стороне ВСУ, с которыми поговорило издание, считают, что они участвуют в военном конфликте, чтобы воевать за Чечню: по их мнению, поражение России в конфликте с Украиной неминуемо приведет к вооруженному восстанию на Северном Кавказе.

В октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что в зоне боевых действий на стороне России воюет 10 тыс. чеченцев. Тогда же он заявил о готовности еще 70 тыс. бойцов из Чечни отправиться на фронт. Поздравляя жителей Чечни со 100-летием образования республики, президент Владимир Путин говорил, что «герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество» в боевых действиях на Украине. Воюющих же за ВСУ чеченцев Рамзан Кадыров называл «шайтанами» и обещал им отомстить.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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