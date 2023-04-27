На праймериз в гордуму Екатеринбурга выдвинулся депутат Тимофей Жуков

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, вернувшийся со специальной военной операции, подал документы на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв городской думы. Об это сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее документы на праймериз «Единой России» подали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и депутат Госдумы Антон Шипулин. Одними из первых на предварительное голосование заявились председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов. Однако позже господин Тестов сообщил, что уходит из политики.

Напомним, Тимофей Жуков, который в ноябре прошлого года отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, вернулся на Урал, где посетил заседание гордумы и проголосовал за поправки в Устав города, меняющие схему выборов.

Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре 2023 года. Согласно принятым поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

Диана Сунагатуллина

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