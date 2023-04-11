Екатеринбургский депутат Жуков вернулся с СВО и проголосовал за новую схему выборов

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков, который в ноябре прошлого года отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, вернулся на Урал. По данным корреспондента «Ъ-Урал», он посетил заседание гордумы и проголосовал за поправки в Устав города, меняющие схему выборов в городскую думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года Тимофей Жуков заявил, что готов сдать мандат в случае получения повестки. «Я готов сложить полномочия депутата. Мандаты свои еще получим и завоюем, если будет доверие людей. А Родина одна, не будет ее — не будет и мандата»,— заявлял он Жуков. По данным СМИ, из зоны СВО он вернулся в марте, поскольку получил контузию.

Поправки в Устав, за которые проголосовал Тимофей Жуков, предусматривают изменение принципа формирования гордумы, согласно которому 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

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