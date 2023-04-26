Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинулся на праймериз в гордуму

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв городской думы. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. Ранее СМИ сообщали, что глава города возглавит партийную тройку на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня на внутрипартийное голосование «Единой России» также заявился депутат Госдумы Антон Шипулин.

Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре 2023 года. Согласно принятым поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

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