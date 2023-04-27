Первые денежные выплаты погорельцы в Сосьве получат уже сегодня

Жители поселка Сосьва (Свердловская область), потерявшие дома в результате крупного пожара, начнут получать первые денежные выплаты уже сегодня, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, пострадавшим также направляется гуманитарная помощь, для ее распределения в Сосьве создан сортировочный пункт.

Напомним, в Сосьве дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев. Для погорельцев в Сосьве будет построен 60-квартиный дом.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Огонь уничтожил дома жителей и больницу для заключенных. В результате происшествия погибли два человека. Сегодня в Сосьву прибыл глава МЧС России Александр Куренков. За ситуацией с пожаром также следит президент Владимир Путин. Он поручил Евгению Куйвашеву оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье.

Диана Сунагатуллина

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