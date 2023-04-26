Командир «Азова» рассказал о возможной стратегии ВСУ по захвату российских городов для обмена на территории

Временно исполняющий обязанности командира украинского батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) майор Богдан Кротевич заявил The Washington Post, что Украина при наступлении может использовать тактику чеченских сил во время первой чеченской войны. Он допустил, что ВСУ могут захватывать небольшие города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территорий.

Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Богдан Кротевич сослался на Первую русско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых русскими. Богдан Кротевич предположил, что Украина может сделать то же самое.

9 января 1996 года чеченские силы вошли в город Кизляр в Дагестане и взяли в заложники более трех тысяч человек, требуя вывести российские войска из Чечни и прекратить боевые действия. В июне 1995 года группа чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева шесть суток удерживала больницу города Буденновск в Ставропольском крае, требуя прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с правительством Джохара Дудаева.

Как рассказал врио командира «Азова», его батальон будет использовать опыт, полученный во время боев 2022 года, в том числе опыт обороны завода «Азовсталь» в Мариуполе. «Наш опыт работы с "Азовсталью" говорит нам о том, что безвыходных ситуаций не бывает»,— сказал он. Также он сообщил, что «Азов» планирует увеличить численность до 6,5 тыс. человек и расчитывает на возвращение 1000 бойцов, которые сейчас находятся в российском плену.

Богдан Кротевич сообщил, что руководители украинских подразделений выступали за увеличение количества обменов пленными с Россией. «Я пришел к выводу, что самый быстрый способ освободить наших пленных — это взять в плен больше русских солдат и закончить эту войну нашей победой»,— сказал он. Богдан Кротевич рассказал, что он был среди 900 плененных бойцов «Азова», которые находились в тюрьме в селе Оленовка в ДНР, где в том числе содержались плененные «азовцы» с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

2 марта группа диверсантов проникла с территории Украины в два села Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне вооруженных сил Украины. Сегодня, 26 апреля, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов заявил, что для охраны российских границ можно задействовать местное население.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина