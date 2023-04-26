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Коммерсантъ FM
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Мишустин заявил о восстановлении российской экономики

Даже международные организации предсказывают позитивную динамику российской экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сейчас экономика страны «уверенно восстанавливается».

Господин Мишустин напомнил, что в апреле Международный валютный фонд (МВФ) «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза». «Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года»,— сказал он на марафоне «Знание» (цитата по ТАСС).

Как уточнил премьер, инфляция в России по итогам 2022 года не достигла прогнозируемого ранее уровня 20%, а составила менее 12%. Сейчас она опустилась ниже 3%, добавил Михаил Мишустин.

Согласно последнему прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,7%, по прогнозу Всемирного банка — сократится на 0,2% вместо прогнозируемых ранее 3,3%. Минэкономики в апреле представило обновленный прогноз, согласно которому российский ВВП вырастет более чем на 1% в текущем году.

Подробности — в материале «Будет чем заесть тревожность».

Лаура Кеффер

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