Будет чем заесть тревожность

Рассматриваемые как позитивные итоги первого квартала 2023 года для экономики РФ позволили Минэкономики улучшить макропрогноз на 2024–2026 годы. С прошлой недели новая версия базового варианта сценарных условий экономического развития, предполагающая рост ВВП в 2023 году на 1,2% и в 2024 году на 2%, уже используется как ориентир для первоначальных расчетов бюджета на 2024–2026 годы. Основное предположение экономических властей — во втором квартале 2023 года допускавшаяся Банком России смена потребительской модели домохозяйств уже происходит, и сильный рост внутреннего спроса будет поддержан ощутимым ростом доходов. Оптимистического варианта прогноза Минэкономики не делает, между тем и он также считается возможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стабилизация нефтегазовых доходов уже в этом году, ожидает Минэкономики, потянет за собой целую череду благоприятных макроэкономических эффектов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Стабилизация нефтегазовых доходов уже в этом году, ожидает Минэкономики, потянет за собой целую череду благоприятных макроэкономических эффектов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На прошлой неделе опубликованы ключевые данные нового макропрогноза Минэкономики на старте бюджетного процесса следующей трехлетки бюджета. Премьер-министр Михаил Мишустин, министры экономики Максим Решетников и финансов Антон Силуанов обсуждали открытые цифры базового сценария на совместной коллегии Минфина и Минэкономики в пятницу, сценарий, разработанный в Минэкономики, неофициально комментировали представители правительственных ведомств и администрации президента. По данным “Ъ”, документ, включая параметры «стрессового» сценария (данные которого не публикуются, «оптимистической» версии сценарных условий не разрабатывалось), уже используется правительственными ведомствами в рамках первой стадий бюджетного процесса.

Ключевые изменения в сравнении с прошлогодними версиями вызваны пересмотром Росстатом части прошлогодних данных, в том числе по поквартальной динамике ВВП, данными за первый квартал и начала апреля 2023 года — последние рассматриваются как очень позитивные, в первую очередь данные о реализованном внутреннем спросе и торговле. Кроме того, очевидной предпосылкой к улучшению показателей макропрогноза являются (не публикуемые с необходимыми для анализа подробностями) данные ФТС и ЦБ об объемах, структуре и номенклатуре экспорта РФ.

Открытые внешние данные о нефтегазовом экспорте страны (см. стр. 2) дают основания полагать, что позитивный прогноз — не «игровая позиция» власти, а реальные предположения. Причем предположения скорее умеренные: по данным “Ъ”, одной из предпосылок прогноза Минэкономики является постепенное небольшое, но увеличение добычи нефти в РФ при сокращении нефтегазового экспорта на 6,7% в 2023 году с дальнейшим ростом на 2,9% в год в реальном выражении при опережающем (в среднем на 4,1%) росте ненефтегазового экспорта. Цена Brent, заложенная в прогноз, снижается с $80,7 за баррель в 2023 году (цена Urals в документе прямо не прогнозируется), $75,7 — в 2024-м, $71,9 — в 2025-м и $70,6 — в 2026 году. Это предположение о снижении средних цен с ценового пика, который и для мировых операций с нефтью, и для экспорта РФ должен быть достигнут во втором полугодии 2023 года. При более масштабном росте нефтяных цен «базовый» вариант будет отставать от реальной картины, которая может ожидаться даже лучшей. Так, собеседники “Ъ” совершенно не исключают, а считают вполне вероятными переход к пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ) летом 2023 года и компенсацию потерь в доходах от экспорта начала года по итогам всего года. В этом случае летний макропрогноз Минэкономики будет даже лучше.

Сейчас же он предполагает рост ВВП 2023 году в 1,2%, 2% — в 2024-м, 2,6% — в 2025-м и 2,8% — в 2026 году. То есть предположение о «потолке» роста ВВП в 1,5–2% в момент структурной перестройки экономики в экономическом ведомстве уже не поддерживается, или же рост планируется чуть выше потенциала. Инфляция, по расчетам прогноза, будет немного ниже ранее планировавшейся: 5,3% в декабре 2023 года (с пиком снижения в апреле до 3%) с дальнейшим ростом до 5,5% в марте 2024-го и снижением к 4% в конце 2024 года. Экспорт из РФ планируется монотонно растущим с $465,9 млрд в этом году до $505,1 млрд в 2026 году, импорт — увеличивающимся с планов в $313,8 млрд в этом году до $362,7 млрд в 2026 году: сальдо счета текущих операций, как предполагается, на всем прогнозном горизонте будет оставаться активным в диапазоне $65–85 млрд. Инвестиции в 2023 году, несмотря на довольно высокую базу 2022 года, вырастут на 0,5%, увеличиваясь затем на 3,2–4,5% в год, в значительной степени на вложениях в транспорт и логистику.

Наиболее неожиданный элемент прогноза — ожидание в 2023 году вполне звездной динамики розницы (рост на 5,3% год к году с дальнейшим ростом на 3,5%), несколько меньшего роста услуг (3,5% в 2023 году и по 2,5% далее) с коррелирующим ростом располагаемых денежных доходов населения РФ (3,4% в 2023 году, по 2,8% в 2024–2025 годах, 5% в 2026 году), определяющихся в первую очередь ростом фонда оплаты труда. Собственно, это и есть ожидаемое властями следствие расширения масштабов бюджетного перераспределения, реализованного изменениями «бюджетных правил» в 2022 году. Рост «цены отсечения» в ФНБ до $60 за баррель по этой логике неизбежно по крайней мере на этом этапе увеличит доходы домохозяйств, ФОТ и, как следствие, внутренний спрос.

По существу, это та же модель быстрого роста через рост внутреннего спроса, на которую (небезуспешно) уповал экономический блок Белого дома начиная с 2018 года, но в 2023 году успешность такой политики, как предполагается, будет дополнительно обеспечена реализацией отложенного потребспроса 2020–2022 годов и частичным отходом населения от (в этой логике вынужденной) сберегательной модели: хотя полностью от повышенной нормы сбережений, как ожидается, домохозяйства в ближайший год не отойдут, выросшие намерения их тратить, а не сберегать и не инвестировать обеспечат рост в на деле крайне неблагоприятных условиях внешней торговли. Рост спроса будет совпадать со стабилизацией импорта, который составит порядка 15% ВВП к 2026 году (как и в 2023 году). Заметим, по крайней мере для потребительского импорта при сильном профиците текущего счета импорт, в первую очередь из стран Азии, в итоге может быть даже выше, чем в «досанкционные» времена, и эффективно конкурировать с ростом соответствующих секторов промпроизводства в РФ, ограничивая рост в них. При этом рубль в прогнозе Минэкономики (чуть более крепкий, чем сейчас) выглядит почти константой — для чего будут, возможно, предприниматься и спецусилия.

Как выглядят в прогнозе Минэкономики рубль и доллар Рубль в прогнозе Минэкономики, исходя из его логики, будет укрепляться в скором времени — с 76,5 руб./$ в среднем в 2023 году (что предполагает рост курса до конца года); с 2024 по 2026 год он ожидается более или менее стабильным — на уровне 76,8 руб./$ (2024 год) — 78,8 руб./$ (2026 год). Отметим, что в прогнозе Минэкономики нет предположения о радикальной либерализации режима контроля движения капитала, введенного в марте 2022 года после введения санкций против РФ в связи с началом ею военной операции на Украине. Напомним, что президент предложил ЦБ обсудить некоторую коррекцию этого режима. По данным “Ъ”, возможна как ограниченная либерализация по отдельным направлениям, но обсуждаются и возможные меры по ограничению конвертации рубля в сделках по продаже бизнеса иностранных компаний в РФ (в том числе лимитов на ежемесячную конвертацию по таким сделкам). В первую очередь власти интересует в этой мере снятие избыточной волатильности в ближайшие месяцы на валютном рынке, а не ограничение возможности вывода капитала из РФ, который в любом случае в относительно редких случаях может быть реализован «единым платежом» по конкретной сделке. Дмитрий Бутрин

При этом крайне благоприятный в нынешних условиях промежуточный макропрогноз Минэкономики не предполагает ни роста бюджетного дефицита выше заявленного сейчас, ни существенного роста госрасходов в 2023 году (выглядящий большим бюджетный дефицит начала этого года собеседники “Ъ” уверенно объясняют техническими особенностями формирования доходов бюджета в начале 2023 года, платежными лагами по экспорту и увеличенным авансированием госзаказа), ни отказа Минэкономики от мягкой бюджетной консолидации. Хотя у аналитиков есть умеренный скепсис по отношению к оптимизму Минэкономики, они обращают внимание на бюджетную и общую реалистичность расчетов ведомства, отмечая при этом, впрочем, что, как и любой такой прогноз, он не учитывает и не может учитывать новых экзогенных шоков. Отдельным вопросом является соответствие прогноза Минэкономики и ожиданий Банка России. «Разворот» внутреннего спроса от сбережений к потреблению ЦБ допускал всегда, но не как «чисто позитивный» сценарий по крайней мере на 2023 год — инфляция в прогнозе Минэкономики соответствует умеренному, а не высокому внутреннему спросу предшествовавших прогнозов ЦБ.

Что говорят аналитики о новом прогнозе Минэкономики Улучшенный прогноз Минэкономики «снимает часть бюджетных рисков и властям будет проще уложиться в изначальный план дефицита около 2% ВВП, пусть он, вероятно, и будет превышен», замечает Дмитрий Полевой из «Локоинвест». Между тем текущие прогнозы министерства хотя и выше консенсуса (см. “Ъ” от 10 апреля), но реалистичны, отмечают аналитики. Напомним, в марте FocusEconomics улучшил консенсус-прогноз спада экономики РФ в 2023 году c 2,2% до 1,8% (разброс прогнозов — от минус 7,1% до 1%), а в 2024 году прогноз ее роста ухудшен с 1,1% до 1% (разброс — от минус 6% до плюс 3,1%). «Прогноз роста экономики на 2023-й не выглядит заоблачным, хотя мы по-прежнему ждем более скромной динамики чуть выше 0% из-за более сдержанного взгляда на перспективы потребления и особенно инвестиций,— замечает господин Полевой.— Мы более скептичны относительно прогноза с 2024 года — несколько удивляет устойчивый рост ВВП выше потенциальных 1–1,5%, высокий рост реальных зарплат, который, вероятно, будет опережать рост производительности, подавленной санкциями и неизбежным отставанием в технологиях, да и от экспорта вряд ли стоит ждать большой поддержки в условиях замедления глобального роста». Основная причина более скромных прогнозов аналитиков как на текущий, так и на 2024 год — худшие ожидания роста как потребления, так и инвестиций. При этом они признают, что в 2023 году спрос домохозяйств будет основным источником поддержки экономики, в том числе благодаря временному ускорению зарплат и доходов, что не позволит инфляции опуститься ниже 6%. «Плюсы по инвестициям и промышленности, которую ждет снижение добычи и нефтепереработки, сомнительны»,— убеждены экономисты Telegram-канала MMI. Они также отмечают, что гипотеза об укреплении рубля с текущих уровней предполагает, что удастся решить проблемы с оплатой за экспорт и непонятно каким образом это может быть сделано. «Прогноз по курсу рубля близок к нашим ожиданиям, предполагая его небольшой рост в оставшиеся месяцы до в среднем 77,6 руб./$, то есть 6–7% с текущих уровней. В ближайшие месяцы по-прежнему ожидаем улучшения торгового баланса, что вместе с меньшим оттоком капитала вернет курс рубля к 74–76 руб./$ в следующие три-шесть месяцев»,— считают, в свою очередь, в «Локоинвест». Между тем аналитики MMI напоминают, что реализоваться текущий прогноз Минэкономики может только в отсутствие новых шоков, тогда как в 2022 году было два шока (февраль и сентябрь), а гипотеза, что этот год РФ пройдет ровно, весьма смела. Впрочем, они напоминают, что министерство, в их понимании, представляет не макропрогноз в академическом смысле, а целевой сценарий — это то, что хотело бы видеть правительство, то есть небольшой рост. Артем Чугунов

Дмитрий Бутрин