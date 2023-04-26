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Коммерсантъ FM
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Wildberries решил отдавать деньги со штрафов за подмену товаров партнерским ПВЗ по аналогии с собственными

Маркетплейс Wildberries начнет применять принцип «нулевого эффекта» не только в собственных пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и в партнерских. Это значит, что собранные за подмену товаров деньги компания в равной пропорции будет направлять и на премиальные выплаты представителям партнерских ПВЗ.

«Данный подход был запущен 21 апреля 2023 года и применялся только для сотрудников собственных самовывозов. По предложению инициативной группы партнеров в комиссии при "Опоре России", которое утвердили в Wildberries, "нулевой принцип" теперь будет распространяться и на партнерские ПВЗ»,— говорится в сообщении компании, которое приводят «Известия».

Дополнительные премиальные будут начисляться ежедневно. Выплачивать их будут каждую неделю. Первые зачисления в размере 40 млн руб. поступят сегодня, 26 апреля. ПВЗ, в которых нет утерянных и подмененных товаров или их число минимально, буду получать от компании премии.

9 марта Wildberries объявил о введении новых правил для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. В апреле на фоне конфликта с владельцами ПВЗ из-за нововведений маркетплейс смягчил штрафы. 20 апреля суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

О том, как на конфликт отреагировал экспертный совет при ФАС,— в материале «Ъ» «Платформы проверят на практики».

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