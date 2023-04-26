Lucid начал тесты электрокроссовера Gravity

Компания Lucid Motors начала тесты электрического кроссовера Gravity, который покажут в 2023 году.

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Фото: Lucid Motors Lucid Gravity

Фото: Lucid Motors

Заявлено, что на рынок модель выйдет в пяти-, шести- и семиместном вариантах с двух- или трехрядной компоновкой салона. Кроссовер получит цифровую панель приборов Glass Cockpit с экранами высокого расширения с фирменным интерфейсом Lucid UX.

Технические характеристики новинки не сообщаются, но в компании заявляют, что модель обеспечит запас хода больше, чем у любого другого электрического кроссовера на рынке.

Премьера Lucid Gravity запланирована на 2023 года. Продажи нового электрического кроссовера должны начаться в 2024 году. Напомним, в настоящее время единственной моделью Lucid Motors является электрический седан Lucid Air в различных модификациях.

Максим Вершинин

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