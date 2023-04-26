Замглавы Пентагона Хикс: США извлекают ценные уроки из конфликта на Украине

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта на случай конфликта с Китаем. В числе этих уроков она назвала необходимость создания конвейера боеприпасов, а также инновации в космосе.

«Есть много преимуществ, которые мы получили из-за конфликта на Украине для потенциального тихоокеанского конфликта»,— сказала госпожа Хикс в интервью Bloomberg.

По ее словам, сейчас США учатся развивать свою промышленную базу. Также Пентагон добился ускорения механизма поставок оружия на Тайвань. «Мы думаем о том, как использовать эти полномочия прямо сейчас, чтобы обеспечить более быструю и объемную доставку боеприпасов для обеспечения наших сил в Тихом океане»,— уточнила госпожа Хикс.

Еще один урок заключается в важности космической сферы, так как военный конфликт на Украине продемонстрировал «невероятную экосистему коммерческих космических инноваций в США». Кроме того, была подчеркнута способность США сотрудничать с союзниками для «оказания экономического давления на агрессоров» и обмена разведданными.

«Возможность поговорить с нашими союзниками, и даже с Украиной, и даже с Россией заранее, до вторжения, чтобы сказать: "Эй, мы видим, что здесь происходит". Это реальное преимущество»,— сказала Кэтлин Хикс.

Она подчеркнула, что несмотря на поставки вооружений Украине, основное внимание США сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе. «Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай»,— добавила замминистра обороны.

По данным Пентагона, с начала конфликта союзники оказали военную помощь Украине на $55 млрд. В частности, 19 апреля США объявили о 36-м по счету пакете военной помощи Киеву общей стоимостью $325 млн. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Однако на прошлой неделе украинский депутат Александра Устинова заявила об отсрочке контрнаступления из-за нехватки оружия.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Лаура Кеффер