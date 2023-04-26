Ликеры потягивают в Россию

Имеющие производства за границей алкогольные компании задумываются о локализации напитков в России. Так, Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz, которые выпускаются на подконтрольном владельцам компании заводе в Чехии. Перенос может быть выгодным из-за девальвации рубля, но потребители скептически относятся к напиткам местного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

ООО «Группа "Ладога"» в конце марта получило декларацию о соответствии для выпуска ликеров «Фруко Шульц Трипл Сек» и «Фруко Шульц Кофейный», следует из реестра Росаккредитации. Крепость напитков — 40% и 20% соответственно. Местом производства указана площадка «Ладоги» в Санкт-Петербурге мощностью 5 млн дал в год.

Ликеры Fruko Schulz выпускаются на основанной в 1898 году фабрике в Чехии. Предприятие мощностью 1,5 млн дал в год называет себя вторым в стране производителем алкоголя, включает ликеры, настойки, игристые вина и сиропы. В 2010 году завод перешел под контроль владельцев Ladoga, производителя водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler`s и т. д. О том, что Ladoga может начать выпуск «Фруко Шульц» в России, говорил и источник “Ъ” среди поставщиков алкоголя.

В Ladoga заявили “Ъ”, что декларация на ликеры «Фруко Шульц» получена в рамках подготовки потенциальной базы для партнерства компаний. Цель — диверсификация потенциальных рисков санкций со стороны недружественных стран, говорят в Ladoga. Там добавили, что примерно по 40% полученных Ladoga деклараций выпуск продукции еще не начался, а их регистрация — возможность оперативного вывода продукции на рынок в случае необходимости. Как уточняют в Ladoga, в первом квартале 2023 года импорт продукции Fruko Schulz вырос в десять раз, до 20 тыс. дал, а до конца текущего года планируется импортировать 100 тыс. дал.

Примеры переноса производства алкогольных напитков из других стран в Россию после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций уже есть. ГК «Руст» Рустама Тарико после остановки поставок виски из Шотландии начала выпускать бренд Darrow на заводе в Подмосковье, тогда как ранее напиток производился на шотландской винокурне Ian Macleod Distillers (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года). Господину Тарико также принадлежит итальянский винный дом Gancia. В «Руст» говорят, что переносить производство вин Gancia в РФ не планируют, так как Asti и Prosecco — продукты конкретной географической принадлежности, а перевозка игристых вин в балке невозможна. Выпускаемые за границей напитки также есть в портфеле ГК «Алвиса» — производимая во Франции водка Mont Blanc и испанский бренди Alvisa. В ГК «Алвиса» комментарий не предоставили.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что Ladoga будет продолжать производство Fruko Schulz, пока остается такая возможность. Как отмечает эксперт, даже выпущенный в России виски из иностранных дистиллятов воспринимается потребителем иначе, чем напиток, произведенный за границей. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что перенос производства ликера со сложной рецептурой на другую площадку — небыстрый процесс, который может требовать дополнительной отладки оборудования, чтобы сохранить органолептические свойства напитка.

С учетом девальвации рубля локализация разлива Fruko Schulz позволила бы «Ладоге» сохранить для потребителей стоимость напитка, которая уже находится на относительно высоком уровне, и нарастить производство, добавляет господин Ставцев. Так, на онлайн-витрине «Перекрестка» Fruko Schulz Triple Sec продается по 1,12 тыс. руб. за бутылку 0,7 л, а немецкий бренд Jagermeister — 1,79 тыс. руб. за бутылку 0,7 л. Сербский ликер Gorki List в каталоге «Ароматного мира» представлен по 1,29 тыс. руб. за бутылку 0,7 л.

По словам Вадима Дробиза, ликеры остаются востребованной категорией на российском рынке. Спрос на такие напитки, в том числе в барах и ресторанах, поддерживает снижение числа заграничных поездок, указывает он. По данным ЕГАИС, которые приводит ЦИФРРА, в первом квартале 2023 года продажи ликероводочных изделий крепостью свыше 25% в магазинах выросли на 31,4%, до 3,2 млн дал год к году.

Анатолий Костырев