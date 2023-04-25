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Коммерсантъ FM
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Орешкин ожидает роста реальных зарплат по итогам апреля на 10% год к году

Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, считает помощник российского президента Максим Орешкин. Вместе с тем инфляция на конец апреля составит 2,5%, сообщил он.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года»,— заявил господин Орешкин, выступая на марафоне «Знание.Первые».

Кроме того, по словам помощника президента, в этом году инфляция остается низкой: на конец апреля она составила около 2,5%. «Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость, корпоративное кредитование»,— добавил он.

Согласно апрельским прогнозам Минэкономики, по итогам 2023 года зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. Минэкономики считает, что на рост реальных зарплат повлияет замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу. По итогам 2022 года зарплаты выросли в номинальном выражении на 12,6%, но с учетом инфляции сократились на 1%.

Подробнее — в материале «Реальным зарплатам обещан нереальный рост».

Анастасия Ларина

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