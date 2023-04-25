В Тюмени почти вдвое выросло число желающих удалить аккаунт на Госуслугах

Число тюменцев, желающих удалить учетную запись на портале Госуслуг, в апреле выросло почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора Многофункционального центра предоставления услуг Тюменской области Александра Нагибина.

За весь март в МФЦ было подано 124 заявления на удаление аккаунт, а в период с 1 по 20 апреля — 243. В прошлом году в аналогичный период было всего 94 заявления.

Желающих зарегистрировать учетную в марте было более 5,5 тыс., а с 1 по 20 апреля — 3668.

Напомним, в конце марта на Госуслугах была отключена функция удаления аккаунта. В Минцифры решение объяснили возрастающим числом взломов личных кабинетов. Учетную запись разрешили удалить только при посещении МФЦ. В середине апреля функция удаления вновь стала доступна

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий рассылать призывникам электронные повестки в военкомат, в том числе через Госуслуги. Военный комиссар Москвы Максим Локтев 17 апреля заявил, что тестовая рассылка повесток через Госуслуги начнется уже во время весеннего призыва. Позже с подобным заявлением выступил главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский. В Минцифре, впрочем, заявили, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

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