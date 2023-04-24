Министр просвещения Кравцов показал учебник по истории с главами про спецоперацию

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по отечественной истории для 11-х классов готов. В нем содержатся главы о специальной военной операции на Украине. Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах управления делами президента Владислав Кононов показал фрагменты учебника и добавил, что он создан как инструмент «защиты наших традиций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди прочего в нем говорится о причинах начала боевых действий на Украине, вхождении новых регионов в состав России, «небывалых санкциях» Запада, о героизме подразделения «Ахмат» в боях за Мариуполь.

«Специальная военная операция (СВО) вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение»,— говорится в одной из глав учебника, представленной на марафоне «Знание.Первые».

Учебник включает в себя открытые вопросы, в том числе об угрозах, «которые несли действия украинских властей», о характеристике отношений между Россией и странами Запада в начале 2020-х годов. В продемонстрированной главе также задается вопрос о причинах спецоперации и «почему она началась именно в феврале». В одном из заданий ученика просят «показать на карте территории, вошедшие в состав России в 2022 году». «Учебник получился очень интересный»,— сказал Сергей Кравцов.

Рособрнадзор сообщал, что после появления новых учебников в российских школах в ЕГЭ по истории внесут вопросы о специальной военной операции. Минпросвещения планирует разработать учебники с главами про спецоперацию для учеников пятых-шестых классов.

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Лусине Баласян