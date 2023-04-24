Теннисистка Дьяченко рассказала об отказе польской LOT в регистрации на рейс

Российская теннисистка Виталия Дьяченко сообщила об отказе польской авиакомпании LOT в регистрации на рейс. По ее словам, LOT отказала ей сегодня, 24 марта, в вылете в Ниццу из-за российского паспорта. В результате теннисистке пришлось 18 часов провести в аэропорту Каира. 32-летняя спортсменка собиралась на турнир на Корсику, из-за инцидента турнир она пропустит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталия Дьяченко

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Виталия Дьяченко

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Сегодня авиакомпания LOT Airlines отказала мне в вылете на турнир на Корсику по направлению Каир—Варшава—Ницца, так как я обладатель российского паспорта,— написала Дьяченко в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).— Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!» Теннисистка отметила, что у нее были все письма поддержки от Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), а также от отца, который родился на Украине и работает в ООН.

В аэропорту, по словам Виталии Дьяченко, с ней обращались как с человеком третьего сорта, а возможности попасть на турнир больше нет. Спортсменка объяснила это тем, что нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не возят россиян, и визовых ограничений.

Виталия Дьяченко — победительница одного турнира WTA в парном разряде, занимает 250-е место в рейтинге WTA.

После начала военной операции ITF, Ассоциация теннисистов-профессионалов и WTA не стали запрещать россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Исключением стал Wimbledon. Позже организаторы турнира под давлением запрет сняли.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Россиянам добавили тенниса».

Мария Федотова