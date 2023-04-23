Министр обороны Швеции считает происходящее на Украине конфликтом «на истощение»

Министр обороны Швеции Пол Йонсон описал ситуацию на Украине как «войну на истощение». По его мнению, ключевым вопросом для сторон является безопасность снабжения.

«Мне кажется, что это в определенной степени война на истощение»,— сказал господин Йонсон, отвечая на вопрос «РБК-Украина» о рисках начала «вялотекущей фазы» конфликта.

Министр рассказал, что Швеция пересматривает свои промышленные мощности. Страна хочет доказать наличие промышленной базы для обеспечения увеличения расходов на оборону до 2% ВВП. Стокгольм также хочет «делать больше» для поддержки Украины.

Риксдаг (парламент Швеции) в марте поддержал отправку Украине военной техники на сумму до 6,2 млрд шведских крон ($604 млн). Парламент предоставил правительству Швеции право передать Украине на безвозмездной основе танки, артиллерийские установки Archer, боевые роботизированные комплексы и боеприпасы. Швеция входит в число стран, которые оказывают Украине финансовую помощь. Она также обещала передать Киеву 10 немецких танков Leopard 2, противоракетные системы IRIS-T и установки ПВО Hawk.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Леонид Уварчев