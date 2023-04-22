В «Росэнергоатоме» сообщили о выбитых окнах в турбинном зале Запорожской АЭС из-за ударов дронов

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил в интервью «России 24», что в результате ударов боевых дронов вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты окна. Когда именно это произошло, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko, Reuters Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

«Да, окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они (украинские военные.— "Ъ") не прекращают эту активность»,— утверждает господин Карчаа (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Управляет станцией АО «Росэнергоатома» (дочка «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины. В марте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. В апреле господин Гросси пожаловался, что вокруг станции продолжаются обстрелы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер