Охват иммунизацией против кори в России превышает 95%

В отдельных российских регионах охват иммунизации против кори не достигает целевых значений, что является одной из причин осложнения ситуации, сообщил Роспотребнадзор. В среднем по стране показатель превышает 95%. Это «позволяет исключить риски эпидемического распространения заболевания».

В регионах с наиболее сложной эпидситуацией — в Новосибирской, Самарской областях и Дагестане — очаги локализованы, сообщил Роспотребнадзор ТАСС. Специалисты российского ведомство проводят противоэпидемические меры и взаимодействуют с коллегами из стран ближнего зарубежья. Как отмечает Роспотребнадзор, российская вакцина доказывает иммунологическую и эпидемиологическую эффективность.

По мнению специалистов ведомства, рост заболеваемости корью в России связан с «традиционным периодом цикличности». Болеют граждане РФ, не привитые против кори, а также мигранты, на которых приходится 10% всех выявленных случаев. Роспотребнадзор не видит рисков эпидемического распространения кори.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в апреле сообщала, что случаи заболевания зарегистрированы в 44 регионах. По ее словам, хотя эпидемиологическая ситуация осложняется, локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать».

О распространении кори в России — в материале «Ъ» «Университет кори и газа».

Леонид Уварчев