Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости корью с «традиционным периодом цикличности»

Рост заболеваемости корью в России связан с «традиционным периодом цикличности», сообщил Роспотребнадзор. Болеют граждане РФ, не привитые против кори, а также мигранты, на которых приходится 10% всех выявленных случаев. Роспотребнадзор не видит рисков эпидемического распространения кори.

«В России с конца 2022 года фиксируется рост заболеваемости корью. Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения»,— сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в апреле сообщала, что случаи заболевания зарегистрированы в 44 региона. По ее словам, хотя эпидемиологическая ситуация осложняется, локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать».

О распространении кори в России — в материале «Ъ» «Университет кори и газа».

Леонид Уварчев