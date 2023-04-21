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Коммерсантъ FM
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В ВМС Дании допустили, что диверсанты ушли с места теракта на «Северных потоках» на подводном аппарате

Диверсанты, устроившие подрыв «Северных потоков», должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, на котором и покинули место преступления, сообщил в интервью Bloomberg из самых опытных дайверов военно-морских сил Дании.

«Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы»,— отметил собеседник агентства.

По его мнению, для диверсантов было бы тяжелой задачей обнаружить трубопроводы без точных координат или технологий слежения, а затем транспортировать и установить взрывчатые вещества. Bloomberg уточняет, что в ВМС Дании согласны с этим мнением, так как дайверам было бы трудно провести время, необходимое для организации атаки на такой глубине, и остаться незамеченными.

В Минобороны и полиции Дании, ведущих расследование подрыва «Северных потоков», от комментариев отказались.

До начала 2022 года «Северный поток» был одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу (55 млрд кубометров в год). В сентябре 2022-го на двух нитях газопровода произошли взрывы, кто их совершил, не установлено до сих пор. Ряд европейских стран — Германия, Швеция и Дания — ведут собственное расследование инцидента, Россия к участию в следственных действиях не допущена.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждал, что подрыв инициировали американские власти. В Белом доме причастность к взрывам на «Северных потоках» отрицают. По информации ряда западных СМИ, к подрыву может быть причастна некая проукраинская группировка, напрямую не связанная с властями Украины.

Подробнее о расследовании подрыва газопроводов — в материале «Ъ FM» «Версии расходятся потоками».

Александр Кислов

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