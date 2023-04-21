В Забайкалье возобновляются пассажирские автобусные перевозки в Китай

В Забайкалье с 4 мая возобновляются пассажирские перевозки по регулярному международному автобусному маршруту Чита—Маньчжурия (КНР). Как сообщает пресс-служба краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, продажа билетов начнется с 24 апреля.

«Отправление автобуса из Читы будет производиться по четвергам в 8:00 от железнодорожного вокзала. Прибытие в Маньчжурию в 18:30 в этот же день. Обратные рейсы из Маньчжурии намечены на воскресенье»,— уточняют детали в пресс-службе.

Сообщается также, что пересекать границу пассажиры автобусов могут только при наличии «индивидуальной или групповой визы». Оформление виз производится по приглашениям, выдаваемым в том числе предприятием перевозчика, обслуживающего маршрут.

Кроме того, с 29 апреля возобновляется движение поезда №328/327 сообщением Иркутск—Забайкальск (граничит с китайской Маньчжурией).

Подробнее о возросшем спросе на визы в Китай — в публикации «Ъ» «Граждан резко потянуло на восток».

Влад Никифоров, Иркутск