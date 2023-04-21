Украина призвала Запад прислать специалистов для техобслуживания полученного ею вооружения

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «отправлять танки на ремонт в Европу очень сложно». Он считает, что проще было бы странам Запада нанять специалистов, которые могли бы приехать на Украину и помочь с техобслуживанием переданного стране вооружения.

«Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя… Если бы сюда приехали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло»,— сказал Newsweek господин Резников.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Киев получил от Запада все необходимые вооружение, и следующий необходимый шаг — создание сервисных центров на территории Украины для артиллерии, самоходных гаубиц и западных танков. «Наши технические специалисты имеют опыт очень быстрой адаптации с советских на западные системы, если только им будет предоставлена надлежащая подготовка и доступ к необходимой технической документации»,— пояснил он.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. Общий размер военной помощи Киеву из европейского фонда достиг €4,6 млрд. 19 апреля Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну систем Patriot из США, Нидерландов и Германии.

Об отношении Запада к военному конфликту — в материале «Ъ» «На все просьбы отвечает Йенс».

Лаура Кеффер