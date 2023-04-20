РБК: губернатор Красноярского края Александр Усс уйдет в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента. Один из собеседников издания отметил, что господин Усс уже написал заявление об отставке. Однако пресс-служба Александра Усса назвала слухами информацию о его возможной отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным РБК, Александр Усс займет должность сенатора Законодательного собрания Красноярского края. Сменить господина Усса на посту губернатора региона может замминистра финансов Михаил Котюков.

Александр Усс стал губернатором Красноярского края в 2018 году, набрав по результатам выборов 60,2% голосов. Срок его полномочий истекает в текущем году. В начале февраля источники «Ъ» сообщали, что в администрации президента положение господина Усса как главы региона оценивают плохо. Однако однозначного прогноза по его отставке собеседники «Ъ» не представили. По словам одного из собеседников, у господина Усса есть очень сильные покровители.

В октябре 2022 года сына губернатора, Артема Усса, задержали в Милане по запросу США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. 27 октября он был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 21 марта 2023 года итальянский суд одобрил его экстрадицию в США. 23 марта он сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. 4 апреля Артем Усс рассказал, что находится в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «От ФБР ушел, а в МВД пришел».

Милена Костерева