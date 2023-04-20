Семь человек заразились корью в Омской области

Роспотребнадзор Омской области сообщил о семи лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью, в том числе у пятерых взрослых и двух детей. Один из этих случаев распространился в домашнем очаге из-за отказа родителей от вакцинации, приводят данные в ведомстве.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что семья из Омска заразилась корью во время поездки в Томск. Диагноз был поставлен четырем пациентам.

В марте 2023 года в Томской области Роспотребнадзор выявил 19 очагов кори. Заболевших оказалось 13 человек, в том числе девять детей и четверо взрослых.

В Новосибирской области с начала года власти отмечали резкий рост числа заболевших корью. С декабря 2022 года по январь 2023-го в регионе было выявлено 45 случаев заболевания.

Случаи заболевания есть и в ряде других сибирских регионов — Алтайском и Красноярском краях. Медики уверены, что причиной вспышки заболевания стало то, что значительная часть населения пренебрегает вакцинацией от кори.

Всего по состоянию на апрель заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, хотя эпидемиологическая ситуация осложняется, локальные очаги заболевания удается очень быстро купировать.

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Лолита Белова