Инфекция во множественном числе

Резкий рост числа заболевших корью зафиксирован в Новосибирской области. Если обычно в регионе регистрируют единичные случаи ежегодно, то с декабря 2022 года количество выявленных больных уже достигло 45. Случаи заболевания есть и в ряде других сибирских регионов — Алтайском и Красноярском краях. Медики уверены, что причиной вспышки заболевания стало то, что значительная часть населения пренебрегает вакцинацией от кори.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С декабря в Новосибирской области выявлено 45 случаев кори

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ С декабря в Новосибирской области выявлено 45 случаев кори

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Новосибирской области с декабря прошлого года зарегистрировано 45 случаев заболевания корью. Об этом 17 января сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. По ее данным, в числе заболевших оказалось 17 детей и 28 взрослых. Для Новосибирской области это очень высокий показатель. В течение нескольких предыдущих лет заболевания были единичными или их не было вовсе.

«Мы предполагаем, что нулевой пациент — случай завозной, и на территорию области он приехал в ноябре. Сам очаг не получил распространения»,— рассказала госпожа Самойлова. Она добавила, что первый в 2022 году больной корью прибыл в Новосибирскую область из Центральной Азии.

Главный внештатный специалист областного министерства здравоохранения по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова рассказала, что в настоящее время в регионе госпитализированы пять детей с подтвержденным диагнозом «корь» и еще два ребенка находятся на диагностике.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в свою очередь, сообщила, что в стационаре Городской инфекционной клинической больницы №1 сейчас находятся двое взрослых и еще шесть проходят диагностику. «В основном это среднетяжелые пациенты. У двух было развитие вирусно-бактериальной пневмонии»,— отметила главный инфекционист.

«У нас увеличена настороженность медицинских работников по установлению диагноза „корь“. Любые клинические проявления, схожие с корью, расцениваются медработниками как сигнал к проведению диагностики и других необходимых мероприятий»,— рассказала о принятых в связи с распространением болезни мерах заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Случаи заболевания корью фиксируются также в других регионах Сибири. «На протяжении этого года в Красноярском крае зарегистрировано три завозных случая заболевания корью. Заболели непривитые дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья»,— сообщал в середине декабря прошлого года руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев. До этого единичный случай кори в этом регионе был зафиксирован в 2019 году.

14 января управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщило о регистрации накануне одного случая заболевания корью в Барнауле. «Проводятся противоэпидемические мероприятия: устанавливается круг контактных, за ними проводится медицинское наблюдение, организована иммунизация непривитых контактных»,— говорилось в пресс-релизе. 16 января в эфире «Вести Алтай» начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ольга Егорова сообщила уже о четырех заболевших.

Медики уверены в том, что причиной распространения болезни стало предвзятое отношение многих сибиряков к вакцинации. «Все-таки это инфекция, которая управляется вакцинами. Население ослабило внимание к вакцинации. И все эти настроения антивакцинальные, которые у нас сегодня широко распространены, наверное, ничего хорошего не приносят»,— констатировала госпожа Позднякова. По данным Лады Самойловой, уже в ходе противоэпидемических мероприятий, направленных против распространения кори, от вакцинации отказались 85% новосибирцев, к которым обратились с таким предложением медики.

Как сообщила Елена Аксенова, в Новосибирской области от кори привито 95% населения. Но, как подчеркнула замминистра здравоохранения, «даже эти 5% могут при эпидемиологически неблагоприятной ситуации дать распространение инфекции».

Валерий Лавский