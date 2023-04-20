Спикер ЗакСа Бельский за год купил новый BMW за 10 млн рублей

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский опубликовал декларацию о своих доходах за 2022 год. Соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский во время заседания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский во время заседания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из декларации, господин Бельский за прошлый год заработал 4 млн 142 тыс. руб., в 2021-м он получил 3,1 млн руб. В то же время доходы супруги составили 353 тыс. руб. Автопарк спикера ЗакСа пополнился новым BMW X7 примерно за 10 млн руб., вдобавок к Jaguar и Mercedes. Примечательно, что все машины записаны на его супругу. Из недвижимости в пользовании Александра Бельского две квартиры площадью 70 и 58 кв. м., 300-метровый жилой дом и несколько земельных участков.

«Как и обещал, сведения о доходах скрывать не буду. С 2023 года эта информация в связи с изменениями федерального и регионального законодательства должна быть опубликована без указания персональных данных. Но каждый депутат вправе по собственному желанию разместить эти сведения у себя на странице»,— отметил господин Бельский.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

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