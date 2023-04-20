WSJ: Украина требовала от Турции задержать судно с загруженным в Крыму зерном

Украинская прокуратура направила Анкаре письмо с просьбой задержать судно Bomustafa O, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на корреспонденцию. Судно ходит под панамским флагом и, по данным газеты, принадлежит компании из Дубая. Зерно, как утверждает прокуратура, было вывезено с территорий, которые Украина считает своими, и загружено в порту Крыма.

Bomustafa O перевозило 19 тыс. т ячменя. По предположению Киева, часть объема было сгружено, когда судно находилось на якоре в Керченском проливе. Сухогруз прибыл в турецкий порт в понедельник, 17 апреля.

Украинская прокуратура просит Турцию взять пробы зерна и отправить их на экспертизу, а также допросить капитана судна и его команду. Представители Анкары не ответили на вопросы WSJ. Как отмечает газета, Киев выступил с таким требованием на фоне роста напряженности по поводу зерновой сделки.

Зерновую сделку Россия и Украина совместно с Турцией и ООН согласовали летом 2022 года. Соглашение предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. По мнению Москвы, препятствия на пути экспорта российской продукции сохраняются и ужесточаются. В середине апреля возникли сложности с инспекцией украинских судов в рамках зерновой сделки, стороны обвинили в проблемах друг друга. Сейчас инспекции возобновлены.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Леонид Уварчев