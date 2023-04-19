Нидерландская ASML сообщила о хорошем мировом спросе на чипы

Сегодня, 19 апреля, нидерландская компания ASML Holding — один из мировых лидеров на рынке фотолитографических машин, используемых в производстве чипов, отчиталась о результатах своей деятельности в первом квартале. Чистая прибыль составила €2 млрд, что почти втрое больше, чем годом ранее, при общей выручке €6,74 млрд (+91%). Показатели превысили прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv и ожидавших чистой прибыли примерно €1,6 млрд, а выручки — €6,3 млрд.

Компания сообщила о хорошем спросе на свою продукцию, который позволил ей не только оставить в силе прогноз по выручке за второй квартал, но и увеличить на 5,5% дивиденды по акциям по итогам 2022 года. ASML также отметила: «Спрос в этом году превышает наши производственные мощности», добавив при этом, что в настоящий момент ее товарные запасы оцениваются в €39 млрд.

Ранее ASML уже прогнозировала восстановление спроса на микрочипы, который начал сокращаться во второй половине прошлого года и привел к перепроизводству в индустрии.

Евгений Хвостик