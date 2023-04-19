72,7 рубля за доллар составил средний номинальный курс в первом квартале 2023 года, сообщил Банк России. В реальном выражении рубль потерял к доллару за квартал 13,6%, тогда как реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров за тот же период снизился на 16,6%. Минэкономики прогнозирует, что с текущих уровней (более 81 руб./$) национальная валюта должна укрепиться до 75,7 руб./$ в среднем в текущем году. Мнение аналитиков о том, возможно ли такое укрепление, разделились (см. “Ъ” от 17 апреля). Одни убеждены, что для этого нужно решить проблемы с оплатой экспорта, другие — в том, что улучшение торгового баланса вместе с меньшим оттоком капитала вернет курс рубля к 74–76 руб./$.