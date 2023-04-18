Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита украинской сельхозпродукции

Проходившие в течение двух дней в резиденции канцелярии премьер-министра Польши переговоры о транзите сельхозпродукции с Украины завершились. Стороны достигли договоренности по возобновлению транзита в ночь на 21 апреля, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. В Министерстве сельского хозяйства Польши подчеркнули, что в стране агропродукция не останется.

По словам министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды, участвовавшего в переговорах, «транзит может осуществляться либо в четыре польских порта, либо в другие страны». Украинская сторона отзывает лицензии у тех экспортеров, которые нарушают согласованные процедуры, отметил господин Буда.

«Никакая украинская сельхозпродукция в Польше не останется. Она будет только транзитом»,— сообщил министр сельского хозяйства страны Роберт Телюс. Транзит будет осуществляться с сопровождением, герметичность продукции будет обеспечена электронными пломбами, отметил он.

«К транзиту будут применены дополнительные меры контроля, о которых будут в ближайшее время уведомлены участники рынка публично и в рабочем порядке»,— говорится в сообщении украинского министерства по итогам переговоров. С украинской стороны переговоры вели первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко и министр аграрной политики Николай Сольский.

«С польскими партнерами мы очень быстро решаем проблемы. Транзит украинской сельхозпродукции будет разблокирован с четверга на пятницу»,— заявила госпожа Свириденко (цитата по сайту польского министерства).

Ранее Польша вместе с Венгрией объявила о приостановке ввоза украинской сельхозпродукции. Позже к ним присоединилась Словакия. Варшава приняла соответствующее решение на фоне протестов фермеров, жаловавшихся на перенасыщение рынка, а также в преддверии выборов. Фермеры являются важным электоратом правящей партии «Право и справедливость», отмечало агентство Bloomberg.

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Мария Федотова