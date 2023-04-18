Сальдо вновь заявил о стягивании ВСУ для форсирования Днепра в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на правом берегу Днепра наблюдается наращение группировки вооруженных сил Украины для форсирования. По его словам, в определенных местах есть скопление военной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть такие намерения, это видно и по тем действиям, которые украинская хунта демонстрирует: они забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки. И те лодки, которыми пользовались херсонцы, чтобы ездить на дачи, передвигаться по Днепру и его притокам. Это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра»,— сказал Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

О подготовке ВСУ к форсированию Днепра господин Сальдо говорил 11 апреля. По его словам, украинская армия на правом берегу «маневрирует, меняет позиции, собирает плавсредства». При этом он полагает, что у ВСУ недостаточно сил, необходимой техники и вооружения для успешного форсирования. Любые провокации на Днепре он назвал обреченными на провал.

Херсонская область присоединилась к России 30 сентября 2022 года вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР. 9 ноября прошлого года Минобороны РФ решило вывести российские войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, чтобы сохранить боеспособность военнослужащих и высвободить часть средств для активных действий на других направлениях. С тех пор Херсон находится под контролем Украины.

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Лусине Баласян