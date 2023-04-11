Сальдо предупредил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что украинские войска ведут подготовку к форсированию Днепра. Однако, по его словам, их попытки «обречены на провал».

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются»,— рассказал «РИА Новости» Владимир Сальдо.

При этом, врио губернатора Херсонской области полагает, что сил для успешного форсирования Днепра у украинской армии недостаточно. По его словам, военнослужащие Украины не обладают необходимой техникой, вооружением, боеприпасами и средствами обеспечения. «Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал»,— добавил он.

30 сентября 2022 года Херсонская область была присоединена к России вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской областью. 9 ноября прошлого года Минобороны РФ решило вывести российские войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона. С тех пор город находится под контролем Украины.