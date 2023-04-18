Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Астане.

Ян Непомнящий во время игры против Дин Лижэня

Ян Непомнящий во время игры против Дин Лижэня

Фото: FIDE

Ян Непомнящий во время игры против Дин Лижэня

Фото: FIDE

Непомнящий одержал победу на 37-м ходу. По результатам семи партий счет составил 4:3 в пользу россиянина. Следующая партия пройдет 20 апреля. Ян Непомнящий сыграет черными фигурами. Партий с классическим контролем времени регламентом матча предусмотрено 14.

Подробнее о поединках — в материале «Ъ» «Матч победности».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...