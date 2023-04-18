Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий во время игры против Дин Лижэня

Фото: FIDE Ян Непомнящий во время игры против Дин Лижэня

Фото: FIDE

Непомнящий одержал победу на 37-м ходу. По результатам семи партий счет составил 4:3 в пользу россиянина. Следующая партия пройдет 20 апреля. Ян Непомнящий сыграет черными фигурами. Партий с классическим контролем времени регламентом матча предусмотрено 14.

Подробнее о поединках — в материале «Ъ» «Матч победности».

Лусине Баласян