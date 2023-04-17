Матч победности

Матч за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане, к своей серединке замахнулся на статус чуть ли не самого непредсказуемого и острого чемпионского поединка в истории. Из шести его партий четыре получились результативными, а российский гроссмейстер Ян Непомнящий, дважды добывая лидерство, дважды терял его, уступая китайцу Дин Лижэню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дин Лижэнь и Ян Непомнящий

Фото: David Llada / FIDE Дин Лижэнь и Ян Непомнящий

Фото: David Llada / FIDE

Оценить неординарность астанинского матча очень просто. Чемпионские поединки давно успели приучить к тому, что в их рамках ничья в «классике» — исход абсолютно естественный, а когда кто-то из соперников берет верх — это почти что маленькое чудо. В 2016 году в противостоянии норвежца Магнуса Карлсена и россиянина Сергея Карякина из дюжины партий с классическим контролем лишь две были результативными. В 2018-м Карлсен с американцем Фабиано Каруаной и вовсе обошлись без них. В предыдущем матче, который состоялся в Дубае в конце 2021 года, норвежец, который прошлым летом добровольно расстался с титулом и превратил его в вакантный, разбил Яна Непомнящего, выиграв у него четыре партии и не проиграв ни единой. Но эта «пулеметная очередь» от Карлсена созрела лишь после серии из пяти подряд ничьих. За ней последовал его добытый на ровном месте, почти что из ничего успех в марафонской шестой, который заставил соперника рисковать и раскрываться.

В этом матче, для того чтобы сыграть четыре результативные партии, Яну Непомнящему и Дин Лижэню пришлось встретиться за доской лишь шесть раз. И это что-то невероятное, учитывая, как часто в чемпионских поединках торжествуют осторожность и глубина подготовки, при которой удивить соперника каким-нибудь острым вариантом жутко сложно. А еще этот матч никак не намекает на то, кто же в нем фаворит, потому что хорошие и плохие дни поочередно бывают у каждого.

Ян Непомнящий за неполную первую половину матча (его регламент предусматривает проведение 14 классических партий) успел уже дважды получить лидерство и дважды его лишиться. Причем во второй раз обмен уколами состоялся в течение двух суток.

В субботу Ян Непомнящий, игравший белыми, и Дин Лижэнь устроили дискуссию, может быть, в самом сейчас популярном на высшем уровне дебюте — Испанской партии. В ней все тропы вроде бы исхожены вдоль и поперек, но прелесть «испанки» заключается как раз в том, что даже доскональное знание теории тут нередко не играет решающей роли — все равно приходится разбираться в сложных позициях. На сей раз Непомнящий переиграл Дин Лижэня в очень убедительном стиле. Не сказать, будто китаец допускал какие-то страшные ляпы, но россиянин использовал всякую неточность, скажем, отход атакованного ферзя не на ту клетку, чтобы расшатать оборону черных.

В воскресной партии белые были уже у Дин Лижэня, и он остановил выбор на Лондонской системе, что можно считать событием незаурядным. Дебют этот не слишком востребованный, а в матчах за титул чемпиона мира вообще был применен впервые. Если Дин Лижэнь, поставив на него, хотел в первую очередь немножко сбить Яна Непомнящего с ритма, то он своей цели, кажется, добился. Пара промедлений россиянина в дебюте — и китайцу досталось небольшое, но вполне устойчивое преимущество.

А дальше пошла острейшая игра, мясорубка, в которой Непомнящий, позволив оппоненту нацелить ферзя, ладью и коня на своего короля, надо полагать, надеялся на контригру, связанную, допустим, с резвым маршем пешки «a». Однако с контригрой не срослось. То есть пешка подобралась вплотную к полю превращения, но в этот момент у находившего исключительно правильные ходы Дин Лижэня склеилась уже абсолютно неотразимая матовая атака.

Алексей Доспехов