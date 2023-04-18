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Коммерсантъ FM
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Банк России готов приступить к реальным операциям с цифровым рублем

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора приступить к пилотированию цифрового рубля на небольшом числе реальных клиентов. После чего его предложат широкому кругу пользователей.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем»,— рассказала госпожа Набиуллина в ходе выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

Глава Банка России подчеркнула, что цифровой рубль выступает в качестве третьей формы денег, а значит, потребители смогут сами решать, какой формой российских денег им пользоваться. «Каждый человек сам будет решать, пользоваться им или нет. Чем он будет полезен людям — это бесплатные переводы. Но по нему не начисляются проценты. То есть безналичные все равно всегда будут нужны — это деньги на наших счетах, на них начисляются проценты»,— объяснила она.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. По данным на конец марта, 8 из 15 участвующих в пилотной группе банков завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами. 13 апреля регулятор анонсировал подключение к эксперименту с цифровым рублем еще 19 банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Милена Костерева

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