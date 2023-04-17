Мантуров не исключил создание совместной с Индией перестраховочной компании для нефтяных поставок

Россия обсуждает с Индией создание новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, есть вероятность того, что она будет создана до конца 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что в ближайшей перспективе подобная структура не появится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура — пока такого нет»,— ответил господин Мантуров на вопрос о возможном создании совместной с Индией компании-перестраховщика для нефтяных поставок (цитата по «РИА Новости»). Вице-премьер не исключил, что подобная структура может быть создана в нынешнем году. «До конца года все-таки еще много времени»,— сказал он.

Сегодня, 17 апреля, Денис Мантуров встретился с представителями бизнеса РФ и Индии. Встреча прошла в рамках бизнес-диалога в преддверии 24-го заседания межправительственной комиссии. Во встрече также участвовал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Евросоюз с декабря 2022 года запретил импорт российской нефти по морю с рядом исключений, а также установил потолок цен на сырье из РФ в размере $60 за баррель: компаниям ЕС запрещено оказывать услуги по транспортировке и страхованию, если нефть продается выше этого предела. При этом экспорт российской нефти теневым флотом может быть опасным, отмечают эксперты.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце марта говорил, что экспорт российской нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза. По данным Международного энергетического агентства, на долю Индии и Китая приходится 70% отечественного нефтяного экспорта.

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Мария Федотова