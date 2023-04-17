Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мантуров не исключил создание совместной с Индией перестраховочной компании для нефтяных поставок

Россия обсуждает с Индией создание новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, есть вероятность того, что она будет создана до конца 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что в ближайшей перспективе подобная структура не появится.

Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура — пока такого нет»,— ответил господин Мантуров на вопрос о возможном создании совместной с Индией компании-перестраховщика для нефтяных поставок (цитата по «РИА Новости»). Вице-премьер не исключил, что подобная структура может быть создана в нынешнем году. «До конца года все-таки еще много времени»,— сказал он.

Сегодня, 17 апреля, Денис Мантуров встретился с представителями бизнеса РФ и Индии. Встреча прошла в рамках бизнес-диалога в преддверии 24-го заседания межправительственной комиссии. Во встрече также участвовал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Евросоюз с декабря 2022 года запретил импорт российской нефти по морю с рядом исключений, а также установил потолок цен на сырье из РФ в размере $60 за баррель: компаниям ЕС запрещено оказывать услуги по транспортировке и страхованию, если нефть продается выше этого предела. При этом экспорт российской нефти теневым флотом может быть опасным, отмечают эксперты.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце марта говорил, что экспорт российской нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза. По данным Международного энергетического агентства, на долю Индии и Китая приходится 70% отечественного нефтяного экспорта.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «План по валу никто не отменял».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...