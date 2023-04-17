Калининградский «Автотор» начнет выпуск электромобилей BAIC в 2023 году

Калининградский автомобильный завод «Автотор» начнет выпуск электромобилей бренда BAIC («БАИК») в 2023 году. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита руководства «Автотор» в Китай. Ранее в апреле «Автотор» приступил к промышленному производству автомобилей BAIC X35 и BAIC U5 plus.

«Уже в 2023 году “Автотор” приступит к производству инновационного модельного ряда автомобилей, включая автомобили на новых видах энергии, которые отличаются усовершенствованным дизайном и улучшенными техническими параметрами»,— говорится в сообщении на сайте завода.

BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основанная в 1958 году. Основанный в 1994 году «Автотор» первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов.

Первый из официальных автосалонов для новых BAIC российской сборки открылся в крупнейшем столичном дилерском комплексе Major Auto. Цена на представленные модели начинается от 1,7 млн руб.

Подробнее читайте в публикации «Автопилота» «Не байки, а BAIC».

Мария Федотова