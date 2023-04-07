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Коммерсантъ FM
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«Круг замкнулся»

Дмитрий Гронский — об автомобилях BAIC

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о модельной линейке китайского производителя, чей дилерский центр открылся в России.

BAIC BJ40

BAIC BJ40

Фото: Александр Катаев

BAIC BJ40

Фото: Александр Катаев

Вы наверняка обратили внимание на то, как много в нашем консьюмерском лексиконе появилось слов: реплика, аналог, альтернатива, точная копия и так далее. В большинстве случаев это не более чем благозвучная формулировка слова «подделка», поскольку речь не идет о том, чтобы выдать товар за продукцию известного бренда. Речь идет именно об аналоге, который можем купить, когда оригинал по тем или иным причинам недоступен.

6 апреля в России открылся первый официальный дилерский центр китайского автогиганта BAIC. Это прямо горячее событие — в штаб-квартире еще не успели обновить сайт, где BAIC на постсоветском пространстве представлен только в Молдавии и Азербайджане. Этот заслуженный автоконцерн, ведущий свою историю аж с 1958 года, знаменит еще и тем, что в его линейке есть немало автомобилей, в той или иной степени похожих на модели других брендов.

Самый яркий пример — BAIC BJ80, который уже успели прозвать «китайским геликом». Машина не просто похожа — это практически копия G-Class. У нас она, правда, пока продаваться не будет. Зато до конца года появится BAIC BJ60 — большой внедорожник, который одновременно напоминает и Jeep Grand Cherokee, и Toyota Land Cruiser. А стартовали продажи с небольшого седана U5 Plus и кроссовера X35. Зато в открывшемся дилерском центре можно было полюбоваться на BAIC BJ40 — практически копию Jeep Wrangler, даже крыша у внедорожника снимается как у американца, превращая модель в кабриолет.

«Аналог» или «альтернатива» обычно и придумываются для того, чтобы клиент мог приобрети что-то подобное за меньшие деньги. Насколько это имеет отношение к продукции BAIC, судите сами. Пока представлены самые доступные модели. Но и их цена начинается от 1,7 млн руб. Любопытная деталь: больше чем полвека назад госкомпания BAIC начинала с лицензионного выпуска перелицованной «Волги» ГАЗ-21. Сегодня автомобили китайской компании производятся в России на заводе «Автотор». Как говорится, круг замкнулся.

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