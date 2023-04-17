Илон Маск рассказал о полном доступе властей США к перепискам в Twitter

Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News, что у правительства США был «полный доступ» к пользовательским данным в Twitter, включая личные сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

«То, что правительственные учреждения имели фактически полный доступ ко всему, что происходит в Twitter, поразило меня,— заявил господин Маск в интервью Такеру Карлсону.— Я не знал об этом».

Телеканал пока не выпустил полную версию интервью. Из выложенного в сеть отрывка не понятно, сохранился ли у властей США доступ к личным перепискам пользователей Twitter после того, как Илон Маск приобрел компанию за $44 млрд в октябре прошлого года.

Ранее стало известно, что Twitter Inc. больше не существует — она была поглощена зарегистрированной Илоном Маском в Неваде компанией X Corp. Позднее СМИ сообщили, что господин Маск создал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта.

Кирилл Сарханянц