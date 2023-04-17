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Коммерсантъ FM
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Песков: США пытаются вести в России разведывательную деятельность

Власти США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Вашингтона «встречают противодействие» и российские спецслужбы выполняют свои функции.

«США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как утверждает спецслужба, он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Его арестовали по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Консулов к журналисту до сих пор не пустили.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Лаура Кеффер

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