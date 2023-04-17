За пасхальные выходные ВСУ не менее восьми раз атаковали Белгородскую и Курскую области

По итогам прошедших праздничных выходных власти Белгородской и Курской областей подтвердили не менее семи случаев обстрелов приграничных территорий со стороны Украины, после которых были зафиксированы последствия для гражданских лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

15 апреля, в канун Пасхи, ВСУ трижды обстреляли территорию Курской области . Из-за последствий первых двух обстрелов, начавшихся утром, остались без света поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи в Глушковском районе. Во время третьего — уже вечернего — обстрела окрестностей Теткино произошло возгорание дома и сарая. Пострадавших нет.

. Из-за последствий первых двух обстрелов, начавшихся утром, остались без света поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи в Глушковском районе. Во время третьего — уже вечернего — обстрела окрестностей Теткино произошло возгорание дома и сарая. Пострадавших нет. В тот же день в Белгородской области обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате разрушилась стена, были выбиты окна и поврежден забор. Пострадала пожилая женщина в возрасте 73 лет, у нее контузия.

обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате разрушилась стена, были выбиты окна и поврежден забор. Пострадала пожилая женщина в возрасте 73 лет, у нее контузия. В пасхальное воскресенье, 16 апреля, обстрелы Белгородской области продолжились. Был поврежден частный дом в селе Терезовка Шебекинского округа. Снаряд пробил крышу жилого дома, повредил стены и мебель в двух комнатах. Жители в это время посещали кладбище, они не пострадали.

Позднее в воскресенье в Новой Таволжанке под обстрел попал административный корпус птицефабрик. Были повреждены фасад и кровля здания, снарядом полностью уничтожен один автомобиль. Сотрудников предприятия эвакуировали, пострадавших среди них нет.

Также поздним вечером воскресенья жители Белгорода стали сообщать в соцсетях громких звуках и локальных перебоях с электричеством, а также публиковать видео, предположительно, возгорания на территории одной из городских подстанций. Утром понедельника губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что из-за атаки ВСУ начались «пожары на двух гражданских объектах» в областном центре и Белгородском районе, которые вскоре были потушены.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте