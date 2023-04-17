МИД: возможность создания в Европе центра сил с участием России утрачена на десятилетия

Из-за «политических махинаций» США и Великобритании оказалась утрачена на десятилетия возможность сотрудничества России и стран Европы для формирования самостоятельного центра сил, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он поднял эту тему на конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Посольство РФ в Японии Михаил Галузин

Фото: Посольство РФ в Японии

«В результате политических махинаций США и Великобритании на ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России в целях формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил»,— убежден господин Галузин (цитата по ТАСС). О каких «махинациях» речь, он не уточнил.

По его словам сейчас Россия фактически в одиночку противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины. «Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений»,— считает он.

Из лидеров Европы президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно призывал продолжать вести диалог с Россией. Он заверял, что страны Запада не стремятся уничтожить Россию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также говорил, что намерен поддерживать коммуникацию с российским президентом вопреки различию взглядов по Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер