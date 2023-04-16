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Коммерсантъ FM
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Страны G7 не смогли согласовать сроки отказа от угольной энергетики

Страны G7 договорились о постепенном отказе от ископаемого топлива. Соглашение об этом подписано на саммите министров энергетики и охраны окружающей среды стран G7 в японском Саппоро, сообщил Bloomberg. При этом министры не смогли договориться о сроках отказа от угольной энергетики.

Как сказано в документе, страны G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемых видом топлива для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. В коммюнике также отмечается, что страны G7 должны ускорить внедрение в эксплуатацию возобновляемых источников энергии к 2030 году. Страны планируют увеличить солнечную мощность до более чем 1000 гигаватт и на 150 гигаватт оффшорную ветровую генерацию относительно 2021 года.

При этом в документе допускаются новые инвестиции в природный газ для устранения потенциального дефицита рынка из-за военной операции России на Украине, если они «осуществляются в соответствии с климатическими целями».

По данным британского аналитического центра Ember, в 2022 году доля ветровой и солнечной энергетики в мировом энергобалансе выросла до 12% против 10% в 2021 году. Выработка экологически чистых источников электроэнергии (возобновляемых и атомных) в мире по итогам года достигла до рекордных 39%.

О развитии зеленой энергетики — в материале «Ъ» «Солнце и ветер ставят рекорды».

Олеся Павленко

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