В 2022 году энергия солнца и ветра достигла рекордной доли — 12%

Доля ветровой и солнечной энергетики в мировом энергобалансе в 2022 году увеличилась до 12%, что стало рекордом. Годом ранее этот показатель достигал 10%, говорится в отчете британского аналитического центра Ember. В общем выработка всех экологически чистых источников электроэнергии (возобновляемых и атомных) в мире в прошлом году выросла до рекордных 39%.

Согласно отчету, производство солнечной энергии увеличилось на 24%, ветровой энергии — на 17%. Ember уточняет, что более 60 стран вырабатывают свыше 10% электроэнергии за счет ветра и солнца. Однако впервые с 2011 года снизилась выработка энергии из других чистых источников. Это произошло из-за уменьшения объемов атомного производства и снижения количества введенных в эксплуатацию атомных и гидроэлектростанций.

Выбросы в энергетическом секторе по итогам года также достигли максимума — 1,3%. Производство угля увеличилось на 1,1%, что «соответствует среднему росту за последнее десятилетие», пишет Ember. Эксперты считают, что поэтапное сокращение угольной энергетики, возможно, в 2022 году так и не началось, но энергетический кризис «не привел к значительному увеличению сжигания угля, как многие опасались». Также было зафиксировано наименьшее количество закрытий угольных электростанций за семь лет из-за стремления стран сохранить резервные мощности.

Выработка электроэнергии на газе в 2022 году снизилась второй раз за три года и незначительно — всего на 0,2%. Это произошло из-за высоких мировых цен на газ, отмечается в докладе аналитиков. Ember прогнозирует, что первое падение выработки энергии из ископаемого топлива может произойти в 2023 или 2024 году.

Страны Европы ускорили переход на зеленую энергетику на фоне сокращения поставок газа из России. По данным Ember, в 2022 году на выработанную электроэнергию в Евросоюзе (ЕС) около 22% пришлось на солнечную и ветряную энергетику, что стало максимальным показателем за всю историю ЕС. При этом на выработку энергии с помощью сжигания газа пришлось 20%, что на 1 п. п. меньше показателя 2021 года.

Об ускорении роста возобновляемой энергетики в Европе — в материале «Ъ» «Переход на зеленый свет».

Лаура Кеффер